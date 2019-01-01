رودجرز: ماديسون يشبه كوتينيو بشكل كبير

المدير الفني للثعالب يثني على صانع ألعاب فريقه

يرى براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن جيمس ماديسون صانع ألعاب فريقه يشبه بشكل كبير فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ.

وجذب اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، انتباه العديد من الأندية للتعاقد معه خلال الصيف القادم وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول.

وقال رودجرز في تصريحات صحفية: "ماديسون يشبه كوتينيو بشكل كبير، هذا الثنائي موهوب للغاية".

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وواصل: "جيمس لديه نقاط قوة ساعدته للظهور بشكل جيد، وقمنا معه بالعمل على الجانب التكتيكي، لهذا أصبح جيداً جداً".

ويستعد الثعالب لمواجهة، أرسنال مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.