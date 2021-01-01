رودجرز وأرتيتا مرشحان لخلافة كومان في برشلونة

هل يرحل الهولندي الموسم القادم؟

أفادت تقارير في الإعلام الإسباني والإنجليزي بوجود حديث عن رحيل رونالد كومان من تدريب برشلونة الموسم المقبل وبداية عملية البحث عن بديل لتعويضه.

كومان في عامه الأول حتى الآن يعيش موسماً متذبذباً مع الفريق الكتالوني، إذ يقترب من توديع دوري الأبطال بعد رباعية باريس في ذهاب دور الستة عشر، وآماله ضعيفة بالليجا وكأس الملك في ظل تقهقر ترتيبه وخسارة نصف نهائي الذهاب.

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وقال موقع "90min" إن أحد الأسماء المطروحة لخلافة كومان هو برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، الذي يحظى بإعجاب في أوساط مرشحي الرئاسة.

وأضاف التقرير أن إجادة المدرب السابق لليفربول للغة الإسبانية والمستويات المميزة التي يقدمها ليستر سيتي جعلته يدخل في نطاق المرشحين.

ثاني الأسماء التي تم تداولها بحسب "RAC1" هو ميكيل أرتيتا، لاعب الفريق السابق ومدرب آرسنال الحالي، والذي أوضح التقرير أنه يحظى بتأييد حملة المرشح الرئاسي جوان لابورتا.

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وعلم "جول" أن لا صحة لتلك الشائعات التي ربطت أرتيتا ببرشلونة، وأن لا يوجد أي فرد في حملة لابورتا يريد تعيين مساعد بيب جوارديولا السابق مدرباً للبلوجرانا، وأنه لم يحدث أي تواصل بين الطرفين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية لبرشلونة ستقام في السابع من مارس الحالي لتعيين رئيس وإدارة جديد تخلف الراحلة في نهاية 2020.