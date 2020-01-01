روخو: عدت إلى الأرجنتين بسبب أمي

روخو يكشف سر تدخل والدته في عودته للأرجنتين

قال ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد والمعار إلى إستوديانتيس الأرجنتيني، إنه عاد إلى وطنه من أجل البحث عن تحداً جديد في كرة القدم والحصول على وقت أكبر للعب.

وكان روخو قد انتقل في الانتقالات الشتوية إلى إستوديانتيس قادماً من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وأضاف في تصريحات لشبكة "إنتر إنترسنتي": "أمي لعبت دوراً في عودتي إلى الأرجنتين، طلبت مني أن أعود إلى بلدي لأنني سأقدم أفضل ما لدي هناك".

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وتابع: "أريد أن أحصل على وقت أكبر للعب من أجل العودة إلى تشكيلة المنتخب قبل بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الصيف في بلاده بتنظيم مشترك مع كولومبيا".

وأردف: " "كان لدي الكثير من العروض للذهاب إلى أندية أخرى، لكن ما هو أفضل من أن أكون في المنزل، آمل أن أكون في الملعب في أسرع وقت ممكن".

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واستكمل: "لقد عانيت كثيرًا من الإصابات مؤخرًا، وذهبت إلى مقاعد البدلاء كثيرًا، وكنت بحاجة إلى المنافسة وما هو أفضل من القيام بذلك في المنزل".

ومن الممكن أن يشارك روخو لأول مرة يوم السبت المقبل أمام فريق نيويلز أولد بويز في الدوري.