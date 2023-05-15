روح الأهلي في يده! .. جمهور الراقي يناشد ماجد النفيعي "مُضطرًا" قبل الانتخابات

القلق ينتاب جمهور الأهلي والمناشدات مستمرة خوفًا من أي عقبات في الموسم المقبل

لحظة ربما لم يكن يتمناها جمهور الأهلي السعودي، أن يكون مضطرًا لمناشدة ماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق، لإنقاذ الراقي قبل الانتخابات المقبلة.

المجلس الحالي برئاسة وليد معاذ مكلف من قبل وزارة الرياضة منذ سبتمبر الماضي، بعد استقالة عبد الإله مؤمنة، ومن المنتظر أن تُجرى انتخابات جديدة عقب نهاية الموسم.

ومع بدء الحديث عن المرشحين المحتملين في الانتخابات، بدأ ظهور أسماء كأنس العطار وخالد العيسى، بينما يرغب غالبية الجمهور الأهلاوي في استمرار المجلس الحالي.

ما سبب زيادة القلق الأهلاوي ليس الانتخابات فقط واحتمالية رحيل وليد معاذ، إنما ما ردده بعض المنتمين للنادي عن كون 80% من أصوات الجمعية العمومية في يد النفيعي، خالد العيسى وعبد الله السيد.

امتلاك النفيعي لعدد ليس بقليل من أصوات الجمعية، دفع الجمهور لمطالبته بالابتعاد عن المشهد حاليًا أو تقديم خدمة أخيرة للنادي بدعم وليد معاذ ومجلسه، كي يحافظ الراقي على استقراره الحالي، فهل يستجيب الرئيس الأسبق؟، الانتخابات ستكشف الكثير!

جدير بالذكر أن وليد معاذ نجح في العبور بسفينة الأهلي بسلام في الموسم الجاري، وحسم الراقي صعوده رسميًا لدوري روشن بعد موسم صعب في دوري يلو للدرجة الأولى، بجانب إبرامه عديد الصفقات المميزة في الميركاتو الشتوي الماضي وجلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وهو ما سهل مهمة الفريق.