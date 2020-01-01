روبينيو: مانشستر سيتي حاول ضم كاكا وميسي

تصريحات بارزة لروبينيو رصدتها صحيفة "ماركا"

كشف روبينيو، لاعب باشاك شهير التركي، عن محاولات مانشستر سيتي للتعاقد مع كاكا، أسطورة ميلان، والهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي.

روبينيو لعب لصالح مانشستر سيتي من 2008 حتى 2010.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكثر التصريحات الصادمة التي أدلى بها روبينيو خلال مسيرته ومن بينها فترته في ريال مدريد ومحاولات التعاقد مع كاكا وميسي.

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وقال روبينيو: "حينما جاء ريال مدريد للتعاقد معي، وجدت أنّه فريق يمتلك العديد من البرازيليين ولذلك رفضت عرض برشلونة واتجهت إلى النادي الملكي".

وتابع: "أعلم أنّ العديد من المتابعين توقع لي التتويج بالكرة الذهبية وخاصة بعد أن أشاد بي بيليه. حينما يتحدث بيليه الكل يستمع، ولكني أرفض المقارنة معه، فلن يكون هناك لاعبًا مثله على الإطلاق".

وحول رحيله عن النادي الملكي، واصل: "كان هدفي الانضمام إلى تشيلسي وخاصة بعد تواصل لويز فيليبي سكولاري معي، ولكن ريال مدريد لم يتوصل لصيغة تفاهم، فلم يكن الفريق الإسباني سعيدًا لأن تشيلسي بدأ بالفعل بيع قمصان تحمل اسمي قبل حتى الانضمام لهم".

وأردف: "لست نادمًا على مغادرة ريال مدريد، ولكني مستاء لأن الأمور سارت في الطريق الخاطئ ولن أنسى أنّه الفريق الذي فتح لي أبواب اللعب في أوروبا".

وبالحديث عن فترته في مانشستر سيتي، علّق: "استمتعت كثيرًا هناك، وكان جو هارت يساعدني كثيرًا في مسألة اللغة وكذلك ريتشاردز وشون رايت فيليبس".

وأضاف: "تحدث مع الشيخ منصور، مالك مانشستر سيتي، وأكد لي في أكثر من مناسبة أنّ الفريق يحاول التعاقد مع كاكا وليونيل ميسي. ما أندم عليه خلال فترتي هناك أنني لم أحقق أي لقب".

وتحدث عن زلاتان إبراهيموفيتش قائلًا: "لقد قال لي في ميلان إنني موجود فقط لأنهم تعاقدوا معه، ربما كان مغرورًا ولكن لأنه شديد الثقة في نفسه وقدراته ويرغب دائمًا في تحقيق النجاح".

واختتم: "ديفيد بيكهام كان دائمًا بجوار البرازيليين وكان جزءًا من مجموعتنا في ريال مدريد كما كان يتحدث البرتغالية بصورة أفضل من الإسبانية ولذلك جلس معنا فترات طويلة".

جدير بالذكر أنّ روبينيو كان قريبًا من تشيلسي ولكن في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات تحولت وجهته إلى مانشستر سيتي.