"ليس لديكم خبرة ولن تصلوا كأس العالم" .. مانشيني يوضح حقيقة تصريحاته الشرسة ضد كرة القدم السعودية

الإيطالي يرحل تاركًا الأخضر في مأزق!

كسر الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية السابق، حاجز الصمت من أجل الرد على تصريحات منسوبة له، يهاجم خلالها مسؤولي كرة القدم في السعودية.

وكان اتحاد الكرة السعودي، قد أعلن "إقالة" مانشيني، من القيادة الفنية للمنتخب الأول؛ بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع البحرين، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتراجع إلى "المركز الثالث" في دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونسبت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، تصريحات لمانشيني يقول فيها: "لا يوجد لدى السعوديين أدنى خبرة في إدارة كرة القدم، الصبر على عملي كان مطلوبًا، خصوصًا أن اللاعبين المحليين لا يشاركون في مباريات الدوري بانتظام مع أنديتهم بسبب كثرة المحترفين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزعمت الصحيفة أن مانشيني قال: "في ظل عدم مشاركة نصف لاعبي المنتخب السعودي مع أنديتهم بانتظام، لا يمكن للأخضر أن يصل إلى كأس العالم، وستظل الكرة السعودية بعيدة عن الكرة العالمية".

إلا أن المدرب الإيطالي كان حاسمًا وأرسل نفيًا لهذه التصريحات إلى وسائل الإعلام، وأذاعه الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، حيث أكد مانشيني أنه لم يدل بأي أحاديث إعلامية في الفترة الأخيرة، مع تقديره لتجربته مع الكرة السعودية التي انتهت بشكل مهني.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيحل ضيفًا على أستراليا وإندونيسيا، يومي 14 و19 نوفمبر 2024، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.