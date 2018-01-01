روبيرتسون: مللت من الإشادة بفان دايك

الظهير الأيسر مل من الحديث بإيجابية عن زميله في خط دفاع ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أندي روبيرتسون مازحًا أنه مل من الإشادة بزميله قلب دفاع ليفربول "فيرجيل فان دايك"، مؤكدًا على العلاقة الرائعة التي تجمعه به.

ولم يعد خافيًا أن فان دايك أضاف الكثير من الصلابة الدفاعية للريدز منذ انضمامه لهم مقابل 75 مليون جنيه إسترليني بداية عام 2018، وقد نجح في قيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ولصدارة البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتوج المدافع الهولندي تألقه هذا الموسم بإحراز هدف ليفربول الثاني ضد ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بانتصار الريدز بهدفين دون رد مساء الجمعة، أحرز محمد صلاح الأول منهما.

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وتحدث روبيرتسون لموقع ناديه الرسمي عقب اللقاء قائلًا "لقد مللت من الإشادة بفان دايك. لا، أنا أمزح فقط. لقد كان رائعًا. كنا نعلم حين رأينا أداما تراوري (مهاجم ولفرهامبتون) ينطلق للأمام أنه يمتلك سرعة هائلة. سرعته وتحركاته كانت تهددنا بقوة لكن فان دايك قام بعمل رائع معه. كنا ندرك خطورتهم في الهجمات المرتدة".

أضاف حول زميله "أنا واثق أنه محبط لعدم إحراز المزيد من الأهداف، لكنه خرج بشباك نظيفة وأحرز هدفه الأول في البريميرليج وهذا يجعله يومًا مثاليًا بالنسبة له. لقد كان رائعًا منذ انضم لليفربول. أستمتع كثيرًا بقضاء جل الوقت في العمل معه على الجانب الأيسر من الدفاع".

أتم قائلًا "هو شخص رائع تُحب أن يكون إلى جانبك، وإن كنت لست واثقًا من أنه سيقول نفس الكلام عني. أعتقد أنه تجمعنا علاقة جيدة، نحن نعمل معًا. تأثيره على النادي كان جيدًا وأتمنى أن يستمر".