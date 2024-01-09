"كاذبة وبناتي لديهن الدليل" .. روبياليس يفتح النار على جيني هيرموسو من جديد

"دعم سيدات العالم يقويني!" .. روبياليس يوجه رسائل قوية لجيني هيرموسو

فتح لويس روبياليس؛ الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، النار على اللاعبة جيني هيرموسو؛ الطرف الثاني في قضية "القبلة الشهيرة"، متهمًا إياه بالكذب، لكنه في الوقت ذاته تفاخر بدعم "النساء" له.

القضية تعود لتتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023، إذ قرر وقتها روبياليس الاحتفال بتقبيل جيني من فمها، ليفاجأ بعد ذلك باتهام اللاعبة له وادعائها أن القبلة لم تكن بالتراضي، ليتطور الأمر لرحيله عن منصبه ومعاقبة الاتحاد الدولي "فيفا" له بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي، ولا تزال التحقيقات جارية في إسبانيا.

حول هذه القضية، قال روبياليس، خلال تصريحاته لـ"El Español" و"OK Diario": "في الشارع الجميع معي، وخاصةً النساء، أشعر براحة كبيرة جراء الدعم الذي أتلقاه، فكل من يوقفني في الشارع يقول لي إن ما أتعرض له ظلم وشيء فج".

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وأضاف: "أنا كذلك أتحدث مع العديد من القضاة ولا يرى أي منهم أن هناك جريمة تم ارتكابها، أعتقد أنه لا يوجد شخص يعتقد أن ما حدث كان اعتداءً جنسيًا، لكن الضغط الكبير الذي تم افتعاله والأحزاب التي تدخلت، يعني أن عليك أن تكون شجاعًا لاتخاذ قرار يتعارض مع التيار".

الرئيس السابق للاتحاد الإسباني تابع: "جيني تعلم أنها تكذب، أنا متأكد من ذلك، وبناتي اللاتي كن معي وقتها يعرفن ذلك، حتى أنهن سمعن جيني وهي تقول (اتركني وشأني، هو صديقي، لقد كان الأمر مؤلمًا بين صديقين)، بناتي سمعن ذلك من فمها".

واختتم: "في بعض الأحيان سأضطر للحديث عن كرة القدم عندما أقرر أن أروي قصتي كاملة، هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي يجب أن أرويها وسأرويها بكل تفاصيلها".