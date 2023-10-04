روبياليس يدافع عن نفسه مجددًا: لماذا لم أطلب منهم عدم لمس مؤخرتي؟!

تصريحات قوية جديدة من رئيس الاتحاد الإسباني السابق..

تحدث رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس في دفاعه أمام المحكمة الوطنية مجددًا عما حدث في ملف قبلة لاعبة "لاروخا" جيني هيرموسو والتي كلفته منصبه.

وأكد روبياليس أن الأمر كان "طبيعيًا بين شخصين يعيشان ظروفًا واحدة لفترة طويلة" في إشارة إلى معسكر كأس العالم الذي توجت به إسبانيا.

وأصر القاضي على سؤاله عما إذا كانت هناك موافقة من قبل اللاعبة قبل القبلة، فقال روبياليس: "كنت أعانق اللاعبين والمدربة عندما مرت بجواري. جاءت نحوي لتعانقني، لقد عانقتني وجذبتها من السقوط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "جرت محادثة ذكرتها فيها أنه بدونها لم نكن لنفوز بكأس العالم، وقالت هي: حسنًا، أكثر من مرة".

وتابع: "جرت احتكاكات أخرى عادية بيننا في خضم الاحتفالات، وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق، حملوني جميعًا وقاموا برميي للأعلى،. وفي تلك اللحظة لن أقول إنه لا ينبغي عليهم أن يلمسوني".

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وأضاف بتهكم: "معذرة.. مؤخرتي، ركبتي، أو ظهري. لقد فزنا بكأس العالم والنشوة الهائلة والفرحة لا توصف".

وأضاف روبياليس: "لقد حدث ذلك بشكل طبيعي، كما هو الحال عندما تفوز باليانصيب أو تنتهي الحرب في أوكرانيا أو تفوز بكأس العالم، هذه الحماسة والعفوية. لقد قالت ذلك بنفسها، وقالت لي إنه لا بأس".