روبياليس لن يحضر التتويج إذا حسم ريال مدريد لقب الدوري

تتويج بدون رئيس الاتحاد الإسباني.. هل يكون راموس ثالث القادة بعد ميسي وإنييستا؟

لن يقوم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بتسليم كأس الدوري الإسباني لسيرخيو راموس قائد الفريق الملكي في حال حسم ريال مدريد اللقب يوم الخميس.

ويستضيف ريال مدريد غريمه فياريال مساء الغد، وفي حال تمكن من الفوز في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو فإنه سيحسم اللقب رسميًا.

ولم يقم روبياليس بتتويج البطل بنفسه في آخر مناسبتين، حيث فعل ذلك مع أندريس إنييستا في موسم 2018، ومع ليونيل ميسي الموسم الماضي.

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وكان الاتحاد الإسباني قد أرسل لريال مدريد كأس الدوري الي ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث سيكون التسليم غدًا في حالة الفوز على فياريال.

ولكن من سيقوم بتسليم الكأس سيكون مندوبًا عن رئيس الاتحاد الإسباني وليس روبياليس نفسه، ولكن بالنسبة لجماهير الفريق الملكي، فالمهم هو أن يحصل ريال مدريد على اللقب.

وكان روبياليس نفسه هو الذي قد قام بتغيير بروتوكول سلفه في رئاسة الاتحاد الإسباني أنجيل فيلار، الذي كان ينتظر المباراة الأولى من الموسم التالي لتسليم الكأس للبطل.

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يذكر أن ريال مدريد سيحقق اللقب رقم 34 على مستوى الدوري الإسباني في حال نجح في ذلك بالفعل، والأول له منذ موسم 2017، والثاني في مسيرة المدرب زين الدين زيدان.