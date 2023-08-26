"روبياليس لم يقبّل راموس أو كارباخال بالفم من قبل!"

الاستكار بات في كل تصريح من سلوك روبياليس

تحدثت قائدة فريق أتلتيكو مدريد للسيدات لولا جاياردو عن اللقطة الشهيرة التي باتت حديث العالم بسبب تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس للاعبة الفريق جيني هيرموسو عقب فوز "لا روخا" بكأس العالم للسيدات 2023.

وأقيمت البطولة في أستراليا ونيوزيلندا وحصلت سيدات إسبانيا على لقبها بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدف للا شيء.

وقالت جاياردو في تصريحات صحفية: "لم أر لويس روبياليس يقبل سيرخيو راموس أو كارباخال بنفس الطريقة بالفم عندما فازوا بألقاب مهمة، لا أستطيع أن أستوعب الأمر، ربما يشعر بسعادة غامرة، وأعتقد أنه كان كذلك لأسباب أخرى، وليس لأن السيدات بطلات العالم".

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ويبدو روبياليس أقرب إلى الاستقالة من أي وقت مضى، خصوصًا بعد الهجمة العنيفة عليه من وسائل الإعلام والمسؤولين والأندية الإسبانية ومطالبتهم إياه بالرحيل بشتى الضغوطات.