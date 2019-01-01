روبياليس: لعب الكلاسيكو في توقيت مبكر سيكون "سخيف"

يؤكد أن الأمر لن يحدث..

شدد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، على أن خوض مباراة الكلاسيكو في توقيت مبكر، سيُعَد أمرًا سخيفًا، مؤكدًا على ضرورة إقامته في وقته الطبيعي بالمساء.

وكان الكلاسيكو قد تأجل موعد انطلاقه ليكون يوم 18 ديسمبر المقبل بدلًا من 26 أكتوبر بسبب الأحداث السياسية الجارية في مقاطعة كتالونيا.

تقارير قد انتشرت في الساعات الأخيرة تشير إلى أن رابطة الليجا قد أقرت أن يكون موعد المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، وهو ما أثار غضب العديد من المشجعين والإداريين أيضًا.

غير أن روبياليس هو الآخر سيكون غاضب إن تحقق ذلك، حيث قال في تصريحات صحفية "لا يمكن ذلك أن يحدث، هذا لا يتوافق حتى مع المواعيد التي تقرها الليجا.".

كما تابع "سيكون من الجنون ألا تحترم الرابطة لوائحها. لن يفعلوا ذلك وستُلعب المباراة في المساء كما جرت العادة.".

بالتأكيد، فإن في حالة خوض المباراة في هذا التوقيت فسيكون إرضاءً لشرق آسيا، حيث الكثافة السكانية العالية وحقوق البث التي تضخ أموالًا في خزائن الأندية الإسبانية، ولكن يبدو أن ضغط الجميع سيجعل الأمور تسير بصورة طبيعية ويُلعب الكلاسيكو في توقيته المعتاد.