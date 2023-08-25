روبياليس حاسمًا موقفه النهائي من الاستقالة: القبلة كانت عفوية وبرضا هيرموسو!

رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة من منصبه.

حسم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مستقبله بعد أزمة قبلته لنجمة برشلونة جيني هيرموسو في كأس العالم للسيدات.

روبياليس قام بلقطة مثيرة للجدل أثناء تسليم ميداليات الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023 لمنتخب إسبانيا، حيث قام بتقبيل هيرموسو ليفتح بابًا من الواضح أنه لن يُغلق أبدًا.

وقال روبياليس في اجتماع اللجنة العمومية الاستثنائية اليوم الجمعة عن مستقبله: "لن أستقيل من منصبي، لقد اعتذرت بالفعل عن تلك اللقطة المؤسفة، قلت بالفعل أنها متبادلة ومتفق عليها وبرضا هيرموسو، ولكن يجب أن أعتذر، لكن هل تعتقد أن هذا هو السبب لرحيلي؟"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "علينا أن نتحسن كثيرًا في مجال الحريات في إسبانيا، نحن نفتقر إلى الحرية الكاملة، هناك أشخاص تعرضوا لضغوط من قبل وسائل الإعلام، هناك أعضاء في الجمعية أرسلوا لي تشجعيًا ثم أصدروا بيانًا مخالفًا بسبب تعرضهم للضغوط".

وواصل: "من يشاهد فيديو القبلة سيفهم أنها أمام الملايين من الناس على شاشة التلفزيون، وأمام كل الأشخاص الموجودين هناك، كانت الرغبة التي يمكن أن أشعر بها في تلك القبلة هي نفس الرغبة التي يمكن أن أشعر بها عند تقبيل أحد بناتي".

وعن المستقبل قال: "لدينا فرصة لجلب كأس العالم 2023 إلى إسبانيا".

إدارة كرة القدم النسائية؟ "هناك أشياء كثيرة فعلناها، ومن المستحيل أن نتحدث عنها هنا، هذه هي المساواة، لدي شغل تجاه ثلاث أشياء في حياتي: عائلتي، أصدقائي وكرة القدم".