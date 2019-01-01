روبياليس يلمح لبقاء مورينو ويهدد تيباس

تعرف على تصريحات روبياليس حول مستقبل مورينو وتيباس

كشف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إمكانية تجديد عقد روبرت مورينو، مدرب اللاروخا، ليستمر حتى بطولة أمم أوروبا في 2020.

إسبانيا انتصرت بسباعية نظيفة على مالطا في التصفيات كما حسم اللاروخا مقعده في البطولة منذ التعادل مع السويد.

وقال روبياليس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدينا قسم كامل يديره المدير الرياضي مولينا لدراسة مسألة مدرب المنتخب ونحن نثق به. لدينا الآن مباراة أمام رومانيا وبعدها سوف نراجع الأمر".

وتابع: "لست قلقًا من عدم حصول أي قناة تلفزيونية على حقوق بث السوبر الإسباني. كل مرة تحدث مشكلة مماثلة لكننا نتمكن من إيجاد الحل وكل شخص في الاتحاد يقوم بدوره في هذا الصدد. هدفنا تنظيم بطولة جيدة وسوف نحاول حل جميع المشاكل كالعادة".

واختتم: "خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، استغل فريقي أتلتيكو مدريد وفياريال لأجل نقل مباراة إلى ميامي. الموسم الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض بصورة قاطعة نقل أي لقاء في الدوري المحلي للخارج. نهتم فقط بالعناصر التي تساعد على البناء وليس هؤلاء الذي يحاولون إفساد مؤسسات أخرى".

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى محاولات روبياليس إلى إجبار تيباس على الإستقالة والرحيل عن رئاسة الرابطة.

المحكمة الرياضية رفضت طلب فياريال وأتلتيكو خوض المباراة المقررة بينهما يوم 6 ديسمبر المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.