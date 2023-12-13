روبياليس: القُبلة كانت بالتراضي لكن اللاعبات انتقمن مني لهذا السبب

الرئيس السابق للاتحاد الإسباني يُدافع عن نفسه مجددًا

دافع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم عن نفسه مجددًا في قضيته الشهيرة المرتبطة بتصرفاته خلال نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا.

صاحب الـ46 عامًا كان قد عوقب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من دخول عالم كرة القدم لمدة 3 سنوات بعد تقبيله لجيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا احتفالًا من جانبه بالفوز باللقب العالمي، وذلك بعدما كان قد أجبر على تقديم استقالته من منصبه.

روبياليس أصر دومًا على أن القُبلة كانت بالتراضي، وقد كرر حديثه خلال ظهوره على قناة "ألفيش بيريز" على يوتيوب، بل وأشار إلى أن ما حدث كان مجرد انتقام اللاعبات منه لأنه لم يُنفذ طلبهن بإقالة المدرب خورخي فيلدا.

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إذ قال "القبلة كانت بالتراضي، سألتها وقالت حسنًا، لكن وسائل الإعلام تتلقى أوامر لعدم ذكر ذلك".

تابع حول اتهامات لاعبات المنتخب له "اللاعبات يكذبن، لقد طلبن مني إقالة خورخي فيلدا ولكنني لم أنفذ طلبهن ولذا رأوها فرصة وانتقمن مني".

وأتم روبياليس حديثه بالإشارة إلى أن إثارة قصته في إسبانيا كان هدفها التغطية على أحداث أكثر أهمية ودفع الناس لعدم الحديث عنها مثل قضية قانون العفو الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد ورفضته أحزاب المعارضة.