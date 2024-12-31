"الهبوط احتمال وارد!" .. روبن أموريم يصعق جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

"هذا الموسم سيكون صعبًا حقًا على الجميع"

دفعت الخسارة الأخيرة لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل (0-2)، أمس الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، البرتغالي روبن أموريم، مدرب الفريق إلى الإدلاء بتصريحات صادمة لجماهير "الشياطين الحمر".

وخسر أموريم 6 مباريات من أصل 11 خاضها في جميع المسابقات منذ أن خلف إريك تين هاج في نوفمبر الماضي، بينما فشل فريقه في التسجيل في آخر 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الـ14 بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع منتصف الموسم.

وقال أموريم في تصريحاته عقب الخسارة: "أعتقد أن الهبوط احتمال وارد وعلينا أن نكون واضحين مع جماهيرنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يتعين علينا تغيير شيء ما ولكن هذا الموسم سيكون صعبًا حقًا على الجميع. يمكن أن يجعلنا أقوى وعلينا أن نقاتل".

وتابع المدرب البرتغالي: "خسارة أخرى أمام جماهيرنا، إنه أمر صعب حقًا. إنها واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ نادينا، وعلينا أن نقبل ذلك".

وواصل: "المشكلة الأساسية كانت قلة الوقت في أرض التدريب بسبب العدد الكبير من المباريات. في هذه اللحظة من الصعب حقًا تحويل النتائج لأننا لا نملك الكثير من الوقت لتدريب الفريق بالطريقة التي نريد اللعب بها. في المواقف السيئة تحتاج إلى هذه القاعدة للتمسك بها".

وختم أموريم: "أعتقد أن نادينا يحتاج إلى صدمة وعلينا أن نفهم ذلك. إنها لحظة صعبة للغاية وعلينا أن نكافح من أجل المباراة التالية وأن نقدم أيضًا أداءً أفضل. لقد خسرنا بعض الأشياء من المباريات الأخيرة".

وأمام أموريم 6 فقط أيام لمحاولة توصيل أفكاره إلى لاعبيه قبل مباراة اليونايتد التالية ضد غريمه اللدود ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، الذي أذل الشياطين الحمر (7-0) في أنفيلد العام الماضي.