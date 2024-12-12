"دعهم يتقاتلون أنا سعيد بذلك" .. رد فعل مفاجئ من أموريم على معركة نجمي مانشستر يونايتد

المدرب البرتغالي يرفض التدخل بين لاعبيه!

رفض البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، تضخيم الخلاف الذي نشب بين لاعبيه راسموس هويلوند وأماد ديالو، خلال مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي.

وبثنائية سجلها راسموس هويلوند، قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز ثمين خارج أرضه على حساب فيكتوريا بلزن، اليوم الخميس، في سادس جولات مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، ليرفع رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس، فيما تجمد منافسه عند تسع نقاط في المركز الـ17.

ولم يكن لدى روبن أموريم أي مشكلة في خلاف هويلوند وأماد ديالو الذي نشب خلال أحداث المباراة، حيث علق في تصريحات نقلتها صحيفة "ذي أثليتك"، قائلًا: "إنه أمر مثالي، نحتاج إلى الشعور بشيء من ذلك".

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وأضاف: "إذا كنا بحاجة إلى قتال بعضنا البعض، فالأمر أشبه بالعائلة. بالنسبة لي، إنها علامة جيدة جدًا. نحتاج إلى الشعور بشيء وهذا مهم".

وتابع أموريم: "الأمر واضح. عندما لا تهتم، لا تفعل شيئًا، لكن عندما تهتم، فإنك تتشاجر مع أخيك ووالديك. بالنسبة لي، إنها علامة جيدة جدًا. إنه أمر طبيعي، إنه شيء إيجابي، وشيء صحي، لذلك أترك اللاعبين والقائد (برونو فرنانديش) يهدئون من روعهم".

وواصل: "إذا اعتقدت أنه أكثر من اللازم، فسأدخل غرفة الملابس لكنها مساحتهم. عليهم التحدث والقتال وبالنسبة لي، إنه شيء مهم للغاية".

وختم أموريم: "أنا سعيد لأننا فزنا بالمباراة وما زلنا نقاتل بعضنا البعض. هذا شيء جيد جدًا. عندما تفوز وتقاتل مع زميلك في الفريق لأنك تريد تسجيل هدف آخر، بالنسبة لي إنه يوم جيد جدًا بالنسبة لنا".

ويخوض يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة التالية يوم الأحد عندما يسافر إلى ملعب الاتحاد لخوض مباراة ديربي ضد جاره وغريمه مانشستر سيتي.