الدون يدعم زميله السابق لإنقاذ اليونايت

علق روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، على الرسالة التي تلقاها من زميله السابق في منتخب البرتغال وأسطورة الشياطين الحمر، كريستيانو رونالدو.

وتسلم أموريم (39 عامًا)، مهمة القيادة الفنية لليونايتد قبل أسبوع خلفًا للهولندي إريك تين هاج، ويستعد لخوض مباراته الأولى مع الشياطين الحمر أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصف رونالدو زميله السابق ومدرب اليونايتد الحالي بأنه "الشاعر"، قبل أن يوجه له رسالة دعم، قائلًا: "أتمنى لمانشستر يونايتد وروبن أموريم الحظ الأفضل في العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف أموريم في مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أن رونالدو وصفه بـ"الشاعر"، لأنه يحب التحدث بشكل عفوي وبطريقة تعبيرية، مما جعل لاعبي البرتغال وعلى رأسهم الدون، أن يطلقوا عليه هذا اللقب على سبيل المزاح.

وأوضح أموريم، أن هذا اللقب يتجاوز المزاح، حيث تردد كثيرًا حوله بسبب الطريقة الإيجابية التي يفصح بها عن مشاعره، مؤكدًا أنه يفعل ذلك ليس لغرض الكلام فقط بل للتأثير بشكل إيجابية على اللاعبين.

ويحتاج مانشستر يونايتد من أموريم أكثر من الشعر، للخروج من المأزق الصعب الذي يمر به الفريق، حيث يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، وذلك بعد مرور 11 جولة من المسابقة.