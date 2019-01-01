روبن: الإصابة لن تمكنني من اللعب ضد هوفنهايم

هل يعود روبن للملاعب في مباراة هوفنهايم؟ اللاعب يحيب

أكد آرين روبن، لاعب بايرن ميونخ، صعوبة مشاركته في مباراة هوفنهايم يوم 18 يناير المقبل في الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يمتلك 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر بعد مرور 17 جولة.

وقال روبن في تصريحات بآخر أيام معسكر البافاري في الدوحة بقطر: "هذا الأسبوع مرّ بصورة أقل من المتوقع، الأمور لم تتحسن معي".

وتابع: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي لأجل أن أكون جاهزًا حين عودة البوندسليجا أمام هوفنهايم ولكن يبدو أنني لم أتعافى بصورة نهائية".

لقد كان عامًا من المجد يا صلاح 💫

الملك المصري حصد العديد من الجوائز، والتحدي أصبح أصعب الآن، عليه أن يقدم أكثر من ذلك 👌 pic.twitter.com/e7Bk2nh329 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

النادي البافاري يعاني من غياب فرانك ريبيري للإصابة أيضًا.

وكان الهولندي الطائر تعرض لإصابة في ديسمبر الماضي وكان من المتوقع عودته في يناير ولكنّه حتى الآن يتدرب منفردًا.

روبن تعرض للعديد من الإصابات مؤخرًا وسيرحل عن البافاري بنهاية الموسم الجاري.