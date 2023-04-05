روبرت ليفاندوفسكي: يورجن كلوب منعني من الانضمام لمانشستر يونايتد

يورجن كلوب ربما كان يخطط للمستقبل فمنع ليفاندوفسكي من الانتقال لغريمه الحالي

يعتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن رحيله عن بايرن ميونخ الألماني كان في مصلحة الجميع لأنه كان سيستمر فقط بدافع الالتزام بعقده، كما كشف عن إفشال يورجن كلوب لانتقاله لمانشستر يونايتد.

وتحدث ليفاندوفسكي لصحيفة بيلد الألمانية عن رحيله الصيف الماضي من بايرن ميونخ وانتقاله لبرشلونة والذي تم بعد إصراره عليه وشبه أزمة مع ناديه البافاري الذي كان سيستمر معه بدافع الالتزام بالعقد.

لكن روبرت قال إنه عاش أفضل فتراته مع بايرن خلال فترة المدرب هانزي فليك فوقتها فازوا بكل شيء "حققت حلمي في الفوز بدوري الأبطال. كانت فترة ممتازة. رحيله كان غريبًا بالنسبة لي وصعب تقبله. لكنني في النهاية جزء من المنظومة وهكذا تسير الأمور".

ووصف ليفا مدربه السابق في بوروسيا دورتموند، يورجن كلوب بوالده. وكشف أن مدرب ليفربول الحالي منعه من الرحيل والانضمام لمانشستر يونايتد وهو في عمر الثانية والعشرين "أردت الذهاب لمانشستر يونايتد لكن كلوب وهانزي- يواكيم قالا لي مستحيل يا روبرت، نحن بحاجة لك وعليك البقاء".

وتوقع المهاجم البولندي مستقبلًا باهرًا لتوماس توخيل مدرب بايرن الجديد.