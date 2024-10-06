لم يتبق سوى القليل .. برشلونة يقترب من تجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي

الهداف البولندي سيستمر مع البلوجرانا موسم إضافي

اقترب برشلونة من تجديد عقد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمدة عام إضافي، وذلك بعد تألقه خلال فترة تواجده مع البلوجرانا في السنوات الماضية.

ويقدم ليفاندوفسكي واحدة من أفضل انطلاقاته مع برشلونة هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات وسجل 9 أهداف وصنع هدفين في جميع البطولات.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن عقد ليفاندوفسكي سينتهي في صيف 2025، ويتضمن عقده سنة رابعة قد يتم تجديدها بشكل تلقائي إذا لعب نسبة مئوية من المباريات تصل إلى 50%، وقد اقترب كثيرًا من هذا الرقم.

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وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي هو رابع أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، بعد كوندي ورافينيا ولامين يامال.

ويعزز تعاقد برشلونة مع الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني فكرة استمرار ليفاندوفسكي، حيث يعد أحد أصدقائه، مما سيزيد من انسجامه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.