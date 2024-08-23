أرملة حارس برشلونة السابق: المرض كان السبب الرئيسي لانتحاره!

ذكريات مؤلمة لأرملة الحارس الألماني

كشفت تيريزا أرملة روبرت إنكه حارس برشلونة وهانوفر السابق، عن المزيد من الكواليس حول أسباب انتحاره في عام 2009.

الحارس الألماني الراحل قرر الانتحار وعمره 32 سنة في 10 نوفمبر 2009، وذلك عن طريق إلقاء نفسه على قبضان القطار بالقرب من منزله.

ومن جانبها خرجت تيريزا إنكه التي تدير مؤسسة للصحة العقلية تحمل اسم زوجها الراحل، وقالت لصحيفة "بيلد" الألمانية:"لا ينبغي أن نتذكره سوى بالحزن فقط، لم يكن شخصًا حزينًا طوال حياته، والألم الناتج عن وفاته لن يختفي أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت في تصريحات باليوم الذي كان سيبلغ في 47 عامًا:"في بعض الأحيان كان يظهر في قمة السعادة، تمتع بروح دعابة سوداء قليلًا، ضحكنا كثيرًا معًا، ولكن مرضه هو الذي أدى إلى وفاته".

وشددت تيريزا على سعادتها بتعامل المؤسسات الصحفية في الوقت الحالي مع موضوعات الاكتئاب، والتحدث عنها بجدية أكبر عكس ما كان عليه الأمر في الماضي.

يذكر أن إنكه الذي تواجد في برشلونة منذ 2002 إلى 2004، قرر الانتحار بسبب معاناته من الاكتئاب والخوف من الفشل بعد تجربتيه مع الفريق الكتالوني ونادي فنربخشه التركي، وأصبحت الأمور أكثر سوءًا في 2006 عندما توفت ابنته لمعاناتها من مرض خطير في القلب.