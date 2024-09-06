"أعيدوا هذا المدرب أو لا تتخذوا القرار!" .. تحذير من إقالة مانشيني رغم أزمة إندونيسيا

السعودية تتعادل مع إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

وجه الإعلامي الرياضي عيد المسحل، رسالة تحذير للاتحاد السعودي لكرة القدم، من اتخاذ قرار إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، في هذا التوقيت، رغم الأداء المخيب للآمال أمام إندونيسيا.

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واستهل الأخضر السعودي مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة).

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وأوضح المسحل، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، أن الحل الوحيد لإقالة مانشيني في هذا التوقيت، هو التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للأخضر، وهو متاح حاليًا بعد رحيله عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات، مضيفًا "هذا هو البديل الذي يمكنك استقطابه حاليًا وإقالة مانشيني فورًا".

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وتابع "أليس هيرفي رينارد الذي قاد المنتخب السعودي للفوز على الأرجنتين؟ وهو القادر على تحقيق قفزة نوعية وفنية، كما أنه يعرف الدوري السعودي واللاعبين، وكان ينبغي للمنتخب الذي فاز على الأرجنتين، بغض النظر عن نتائجه الأخرى في كأس العالم الماضية، أن يتم البناء عليه، ويمكنك تغيير لاعبين أو ثلاثة، ولكن الأساس ثابت، ونصل به حتى 2027، فالضروري أو جلب بديل شبه مضمون يحقق قفزة معك، وإلا فلندع مانشيني ولنرى أهدافه ومتطلباته".

وتساءل المسحل "هل ترضى بأن تتعاقد مع مدرب بديل غير جاهز، يجعل المنتخب لا يتأهل إلى كأس العالم، ونضطر للجوء إلى الملحق القادم، ثم نواجه منتخبات من قارات أخرى؟".

ويحل المنتخب السعودي، ضيفًا على الصين، على ملعب داليان سويوان، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.