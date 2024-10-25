"إهدار جسيم للمال العام" .. الكشف عن قيمة فسخ عقد روبرتو مانشيني "الصادمة" مع السعودية!

تعرف على المبلغ الذي حصل عليه مانشيني من اتحاد الكرة السعودي

كشف المستشار القانوني المختص بالقانون الرياضي سعود الرمان، عن صدمة كبيرة جدًا بشأن المبلغ الذي كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مسألة فسخ التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي عن فسخ العقد مع مانشيني أمس الخميس، بعد النتائج السلبية الأخيرة، خاصة بعد الهزيمة أمام اليابان بهدفين دون رد، والتعادل السلبي ضد البحرين، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد الرمان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن قيمة فسخ التعاقد مع مانشيني كلف اتحاد الكرة السعودي أكثر من 190 مليون ريال!

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وجاء نص تغريدة الرمان كالآتي: "فسخ عقد المدرب مانشيني كلف الاتحاد السعودي أكثر من 190 مليون ريال سعودي، وهذا يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام".

وأضاف: "من ورط الاتحاد في هذا العقد يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة، والمفترض أن يقدم استقالته فورًا ويبتعد عن المجال الرياضي".

واختتم الرمان تغريدته قائلًا: "مثل هذه القرارات لا يمكن أن تمر بلا محاسبة، وعلى الاتحاد التحرك سريعًا لضمان عدم تكرار هذا الخطأ في اختيار المدرب الجديد".