"رحيله إيجابي ولكن" .. وليد الفراج يعلق على مصير قرارات مانشيني الانضباطية ضد اللاعبين!

تعرف على رأي الفراج في قرارات مانشيني

رحل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بشكل رسمي عن تدريب الأخضر، بعد مشوار ليس بالطويل ولكنه شهد الكثير من المواقف الجدلية، أبرزها قرارات انضباطية قوية ضد عدد من اللاعبين.

وكان مانشيني قد اتهم سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي بأنهم يرفضون الانضمام لصفوف المنتخب، ليتم توقيع غرامة مالية على الثلاثي المذكور.

وعلق الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على مصير القرارات الانضباطية التي اتخذها مانشيني ضد عدد من لاعبي الأخضر، بعد إقالته من منصبه.

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وكتب الفراج: "رحيل مانشيني هو خبر إيجابي لإنقاذ وضع الأخضر في طريق المونديال، ولأن بعضنا لا يرى المنتخب إلا من نافذة ناديه، فإننا جميعًا يجب أن ندعم أي قرارات انضباطية اتخذها إذا كانت لمصلحة ضبط تصرفات بعض اللاعبين، وتذكروا دائمًا أن المنتخب أكبر من ناديك ولاعبك".

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة مانشيني من منصبه، بسبب النتائج السلبية، آخرها الخسارة أمام اليابان ثم التعادل ضد البحرين، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.