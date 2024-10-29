"مكافأة السعودية لي مجرد كذبة" .. روبرتو مانشيني: رحلت بعدما شعرت بالاستياء وهذا موقفي من العودة لإيطاليا!

روبرتو مانشيني يخرج عن صمته..

تحدث المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن قرار "إقالته" من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين.

اتحاد الكرة السعودي "أقال" مانشيني، من قيادة المنتخب الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل مع البحرين، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الماضي "أكتوبر 2024".

وعن ذلك يقول مانشيني في تصريحات مع "كانال 5" الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بعمل رائع في منتخب السعودية خلال الأشهر الأخيرة؛ لكن.. أحيانًا النتائج تأتي على عكس التوقعات".

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واعترف المدير الفني الإيطالي البالغ من العمر 59 سنة، أن علاقته مع المسؤولين عن الرياضة السعودية، كانت "متوترة" في الفترة الأخيرة؛ حيث شعر هو وهم بـ"الاستياء" الشديد.

ونفى في نفس الوقت حصوله على أموال ضخمة من المملكة؛ كـ"مكافأة نهاية خدمة" بعد قرار إقالته، واصفًا الشائعات المنتشرة بشأن هذا الأمر بـ"لأكاذيب".

وعلى جانب آخر.. فتح روبرتو مانشيني الباب أمام العودة إلى منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث في الحياة.. لقد فعلت أشياءً جميلة مع هذا الفريق بـ37 مباراة بدون هزيمة".

مانشيني تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في الفترة من مايو 2018 إلى أغسطس 2023، محققًا 39 انتصارًا مقابل 13 تعادلًا و9 هزائم، مع التتويج بكأس أمم أوروبا 2020، والتي أقيمت في صيف عام 2021؛ بسبب جائحة "كورونا".

جدير بالذكر أن مانشيني تولى تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد الرحيل عن إيطاليا مباشرة، في أغسطس من عام 2023 وحتى أكتوبر 2024؛ محققًا 7 انتصارات مقابل 5 تعادلات و6 هزائم.