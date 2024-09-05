رغم تألقه مؤخرًا .. روبرتو مانشيني يستبعد نجم الهلال من مواجهة إندونيسيا

مانشيني يستقر على المستبعدين من مواجهة الأخضر ضد إندونيسيا

استقر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، على استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة بينهم أحد نجوم الهلال الذي تألق مؤخرًا، من مواجهة الأخضر ضد إندونيسيا المقرر لها مساء اليوم الخميس.

ويفتتح الأخضر الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك، بمواجهة إندونيسيا، على أن يلعب ضد الصين بالجولة الثانية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مانشيني قام بفرض تدريبات صباحية اليوم الخميس في صالة الألعاب الرياضية، على كلًا من: "عبد الإله المالكي، مشعل الصبياني، محمد اليامي، عبد الله الحمدان، محمد مران، مروان الصحفي، ناصل الدوسري".

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وقام مانشيني باستبعاد عبد الله الحمدان، على الرغم من تألقه بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة مع الهلال في دوري روشن السعودي!

وأوضحت الصحيفة أن خضوع السباعي في تدريبات بصالة الألعاب الرياضية، يعني استبعادهم من مواجهة إندونيسيا، حيث استمرت التدريبات لمدة 30 دقيقة بمقر السكن في أحد فنادق جدة.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، بجوار اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.