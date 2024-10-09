روبرتو مانشيني يشترط لإعادة علي البليهي .. ويكشف حقيقة أزمة "الترجمة" في منتخب السعودية

مانشيتي يتعرض لانتقادات عنيفة في السعودية..

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سر "استبعاده" علي البليهي، مدافع نادي الهلال، من قائمة مواجهتي اليابان والبحرين.

السعودية تستضيف على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، مساء غدٍ الخميس، منتخب اليابان الأول لكرة القدم، قبل أن تلتقي مع البحرين، في الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مانشيني أوضح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليابان، مساء اليوم الأربعاء، أن استبعاد البليهي كان قرارًا فنيًا؛ قائلًا: "اللاعب ليس في مستواه حاليًا".

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وأكد المدير الفني الإيطالي أنه سيقوم باستدعاء مدافع الزعيم الهلالي، بالإضافة إلى زميله المهاجم عبدالله الحمدان، إلى قائمة المنتخب السعودي مستقبلًا؛ بشرط استعادتهما مستواهما، ووصولهما إلى كامل الجاهزية الفنية والبدنية.

وبخصوص شكوى منتخب اليابان، من ارتفاع درجات الحرارة في السعودية؛ رد مانشيني قائلًا: "لذلك اخترنا جدة لاستضافة المباراة.. الجو بها أفضل من باقي مدن المملكة".

وعاد روبرتو مانشيني لتكرار نفس شكواه، والتي يتحدث عنها في كل مؤتمر صحفي تقريبًا؛ وهي أن نجوم المنتخب السعودي "لا يشاركون" مع أنديتهم، وأن فرق المملكة تعتمد في التشكيل الأساسي على نسبة تتراوح من 50 إلى 60% من المحترفين الأجانب.

وبخلاف هذه الشكوى.. نفى مانشيني وجود أي مشكلة أخرى في المنتخب السعودي، مكذبًا الأخبار التي انتشرت بشأن صعوبة تواصله مع اللاعبين، بسبب عامل اللغة، أو لإيصال المترجم معلومات خاطئة لهم.

جدير بالذكر أن منتخب اليابان يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين، وبفارق نقطتين عن السعودية "الوصيفة"، والتي تعادلت مع إندونيسيا في الجولة الأولى، قبل الانتصار ضد الصين.