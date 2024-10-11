لحل أزمة الجبهة اليمنى .. روبرتو مانشيني يستدعي بديل سعود عبدالحميد قبل لقاء السعودية والبحرين

تعرف على بديل سعود عبد الحميد في قائمة الأخضر لمواجهة البحرين

استقر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على اللاعب الذي سينضم لقائمة الأخضر في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من سعود عبدالحميد الذي سيغيب عن لقاء البحرين المقبل.

وحصل سعود عبدالحميد على كارت أصفر ضد اليابان، مما يؤكد غيابه عن لقاء البحرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما أن مانشيني استبعد سلطان الغنام، ظهير النصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن قيام مانشيني بضم علي مجرشي، لاعب الأهلي، واستبعاد سعود عبدالحميد بسبب حصوله على إنذارين خلال معسكر الأخضر.

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وقدم مجرشي مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال الكلاسيكو الذي جمع بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي، مما دفع مانشيني إلى ضمه لقائمة الأخضر.

وخسر الأخضر أمام اليابان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.