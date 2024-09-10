"مغامرة وتدريبات مختلفة" .. روبرتو مانشيني يرد على طرد كنو ويكشف سر ريمونتادا السعودية ضد الصين!

الفوز جاء في الدقيقة 90..

أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بـ"الفوز" على الصين، مساء اليوم الثلاثاء.

السعودية بـ10 لاعبين، قلبت تأخرها أمام مستضيفها منتخب الصين بـ"هدف مقابل لا شيء"، إلى الفوز (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعن ذلك يقول مانشيني في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة: "طرد محمد كنو في الدقيقة 19؟!.. لم أشاهد اللقطة ولا أستطيع التعليق عليها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف المدير الفني الإيطالي عن خطته بعد الطرد، مشيرًا إلى أنه أدخل اللاعب ناصر الدوسري إلى وسط الملعب، مع تغيير مركز حسن كادش من قلب الدفاع إلى الظهير الأيسر.

ووصف كارلو أنشيلوتي هذه الخطة بـ"المغامرة الضرورية"، والتي كان لزامًا عليه أن يتبعها بعد النقص العددي؛ من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط كاملة.

وبخصوص تسجيل هدفي السعودية أمام الصين من "ضربتين ركنيتين".. أرجع أنشيلوتي ذلك إلى التدرب المستمر على هذا الأمر؛ قائلًا: "نتمرن على الكثير من الأشياء المختلفة، للاستفادة منها في المباريات".

جدير بالذكر أن السعودية تصدرت جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، بعد الفوز القاتل على الصين، برصيد 4 نقاط من مباراتين، في انتظار ما ستسفر عنه القمة التي ستجمع بين اليابان والبحرين.