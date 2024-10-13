بسبب اليورو .. إعلامي يسقط في "موقف محرج" بعد هجومه على مانشيني!

تاريخه مع الأندية فقط!

سقط الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، في لقطة "محرجة"، بعد ذكره معلومة خاطئة حول الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، وسط انتقاده لمستوى المدرب مع الأخضر خلال الفترة الماضية.

وحقق المنتخب السعودي، نتائج متذبذبة، تحت قيادة مانشيني، منذ بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث سقط في فخ التعادل مع إندونيسيا (1-1)، في الجوهرة المشعة، ثم حقق فوزًا صعبًا على الصين (2-1) في داليان، قبل أن يتلقى خسارة على ملعبه أمام اليابان (0-2)، في أولى ثلاث جولات من التصفيات.

وتحدث الحمد بشأن مانشيني، عبر فضائية 24 الرياضية، قائلًا "مانشيني مدرب أندية، وليس مدرب منتخبات، لأنه لم يحقق أي شيء"، فيما علّق خالد البدر، سريعًا، مذكرًا إياه بفوز مانشيني مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

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ويطمح المنتخب السعودي نحو تصحيح المسار، حيث يواجه البحرين، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وحقق روبرتو مانشيني العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، قاد توج بكأس إيطاليا مع فريقي فيورنتينا ولاتسيو، كما فاز بالدوري والكأس والسوبر مع إنتر، فضلًا عن قيادة مانشستر سيتي للتتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2011-2012، فضلًا عن كأس تركيا مع جلطة سراي، فيما حقق لقب اليورو مع المنتخب الإيطالي.