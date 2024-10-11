"إما بعد لقاء البحرين أو تلك المواجهة".. موعد رحيل روبرتو مانشيني عن السعودية بعد خسارة اليابان!

هل سيرحل مانشيني عن الأخضر في هذا الموعد؟

كشف الإعلامي وليد الفراج عن توقعه لموعد رحيل روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام اليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وخسر الأخضر أمام نظيره الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة مساء أمس الخميس، بالجولة الثالثة من التصفيات القارية.

قال الفراج خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "سأعطيكم توقعي وأحاول قراءة طريقة صنع القرار داخل اتحاد الكرة السعودي؛ حاليًا هناك ضغوط بعد الخسارة أمام اليابان، بعدم إقالة المدرب مانشيني لأن المنتخب سيتأثر سلبيًا".

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وأضاف: "أتوقع إذا خسر الأخضر أمام البحرين ستتم إقالة مانشيني، وإذا انتهت المباراة بالتعادل أو الفوز سيستمر المدرب الإيطالي ولكن تحت الضغط حتى مباراة السعودية ضد أستراليا في 14 نوفمبر ثم إندونيسيا يوم 19 من نفس الشهر".

واصل: "بناءً على نتيجتي مباراتي أستراليا وإندونيسيا، ستقوم الصحف العالمية بنشر بعض الأخبار عن مفاوضات المنتخب السعودي مع عدد من المدربين العالميين لقيادته بدلًا من مانشيني".

استطرد قائلًا: "وبعد مباراة إندونيسيا سيرحل مانشيني ويأتي مدرب يتابع دوري روشن السعودي في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، ويلعب المنتخب تحت قيادته في توقف مارس ضد الصين ثم اليابان".

وأضاف الفراج: "إذا لم ينجح المدرب الجديد في التأهل سيقول إنه تسلم تدريب الفريق ونتائجه غير جيدة، وأن المدرب السابق جعل حالة الفريق غير جيدة، وسأصنع تشكيلة جديدة من اللاعبين، وموعدنا في كأس آسيا 2027".

اختتم وليد تصريحاته قائلًا: "هذه السيناريوهات التي كانت تسير من قبل، فهل سيكون السيناريو هذه المرة مثل السابق؟".