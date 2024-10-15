"لم يمنحه فرصة لمغادرة الجوهرة المشعة!" .. ياسر المسحل يكشف عن إجراءات رسمية لحسم مستقبل روبرتو مانشيني

مستقبل مانشيني "غامض" مع الأخضر السعودي..

رغم تجديد الثقة في المدرب بعد مباراة اليابان؛ إلا أن رد فعل ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، لم يتأخر هذه المرة ضد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، في أعقاب مواجهة البحرين، مساء يوم الثلاثاء.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لمصادر قناة "الإخبارية"، عقد المسحل "اجتماعًا عاجلًا" مع مانشيني، في ملعب "الجوهرة المشعة" الذي احتضن مباراة السعودية والبحرين؛ وذلك فور إطلاق صافرة النهاية.

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المصادر أعلنت أن الاجتماع ناقش مستقبل المدير الفني الإيطالي؛ بعد سوء نتائج الأخضر السعودي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

تصريحات ياسر المسحل بعد قمة السعودية والبحرين

ومن ناحيته.. صرح المسحل قائلًا: "المستوى أمام البحرين كان سيئًا جدًا.. نحن غير راضين عما يحدث؛ فتحقيق نقطتين من ثلاث مباريات على الأراضي السعودية، أمر مرفوض تمامًا".

وشدد في تصريحاته التي نقلها برنامج "أكشن مع وليد"، على أنه لن يتخذ قرارات انفعالية، معلنًا عقد اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات القادمة؛ من أجل مناقشة مستقبل مانشيني مع منتخب السعودية.

وطلب ياسر المسحل من وسائل الإعلام، منحه بعض الوقت - ما يقرب من 48 ساعة أو 3 أيام -؛ قبل اتخاذ القرارات المناسبة، وإعلانها أمام الشارع الرياضي السعودي.

واعتبر رئيس اتحاد الكرة السعودي أن المنتخب الوطني، كان من الممكن أن يحقق الانتصار بـ"سهولة" أمام البحرين؛ لكن الأداء كان سيئًا بالمقارنة مع المستوى ضد اليابان، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، والتي انتهت بالخسارة (0-2).

وفي نهاية حديثه.. أعلن ياسر المسحل تحملة مسؤولية تراجع نتائج المنتخب الوطني؛ قائلًا: "باعتباري رئيسًا لاتحاد الكرة السعودي؛ فأنا صاحب المسؤولية كاملة فيما يحدث".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية رفع رصيده بهذا التعادل، إلى 5 نقاط في "المركز الثالث" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".