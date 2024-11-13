"كان يجعله يتدرب خلف المرمى" .. روبرتو مانشيني تعمد تجاهل أحد نجوم السعودية!

مانشيني كان يتعامل بطريقة غريبة مع نجوم الأخضر

كشف الإعلامي علي العنزي، عن الطريقة التي كان يتعامل بها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع نجوم المنتخب السعودي، خاصة أحد نجومه الذي كان يتجاهله.

وتمت إقالة مانشيني من تدريب الأخضر، بسبب نتائج ومستويات الفريق غير المقنعة تحت قيادته، آخرها كان الهزيمة أمام اليابان ثم التعادل مع البحرين.

وقال العنزي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "مانشيني كان يعامل أحد اللاعبين وكأنه غير موجود، ويتركه يتدرب خلف المرمى، وقبل المباراة بساعتين يقول له أنت أساسي".

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وأضاف: "كيف يُريد مانشيني أن يجعل اللاعبين على قلب رجل واحد؟ وكان الجميع حزين بسبب ما يحدث، اللاعب موجود بالتشكيل الحالي مع هيرفي رينارد ومهم ونعتمد عليه كثيرًا، ولكن أتحدث عن طريقة تعامله".

واختتم العنزي تصريحاته بالمقارنة بين مانشيني ورينارد حيث قال: "تصريح هيرفي وحديثه عن فهد المولد، جعلنا نشعر بالقشعريرة، وشاهد كيف يتعامل مع اللاعبين في التدريبات، ويقرب الجميع له".