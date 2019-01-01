روبرتو مارتينيز يحدد موعد رحيله عن تدريب بلجيكا

هل نرى روبرتو مارتينيز في الدوري الإسباني؟

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أنّه سيرحل عن صفوف الشياطين الحمر بعد أمم أوروبا ويبحث عن فرصة جديدة.

مارتينيز أحد الأسماء المرشحة لقيادة برشلونة خلال الفترة المقبلة لخلافة إرنستو فالفيردي.

وقال مدرب بلجيكا في تصريحات نقلتها الوكالة الإسبانية: "أخلصت للاتحاد البلجيكي لمدة 3 أعوام ولكن الآن الأمور مختلفة لأن عقدي سينتهي ولديّ عدة عروض من فرق أخرى ومن الصعب تجاهل هذا الأمر".

وتابع: "هناك العديد من الشائعات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول مستقبلي ولا يٌمكن التحكم فيها. الحقيقة لم يكن لأحد التوقيع معي دون العودة للاتحاد البلجيكي أولًا".

مدرب إيفرتون السابق أشار إلى أنّه لو حقق بطولة أمم أوروبا سوف يُستقبل في بلجيكا مثل الممثل الأمريكي جورج كلوني ولكن لو خسر سوف يٌعامل مثل الشخصية الكرتونية كوازيمودو.

واختتم: "في مارس أود خوض مباراتين وديتين الأولى في النرويج للاعتياد على الظروف المختلفة والثانية في بلجيكا لتوديع الجمهور قبل خوض بطولة اليورو".

المدرب الكتالوني نجح في قيادة بلجيكا للوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم وتحقيق المركز الثالث بعد الفوز على انجلترا كما أقصى البرازيل واليابان وخسر من فرنسا.

وارتبط مارتينيز بتدريب ريال مدريد بعد إقالة جولين لوبيتيجي لكنّ الملكي تعاقد مع سانتياجو سولاري، كما كان أيضًا من المرشحين لتدريب إسبانيا عقب مونديال روسيا قبل أن يتولى لويس إنريكي المهمة.