روبرتو كارلوس: تعرضت لأسوأ صور العنصرية ويامال ليس أفضل من مبابي وفينيسيوس!

النجم البرازيلي السابق تحدث عن معاناته مع العنصرية

رغم كونه سفيرًا لنادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن النجم البرازيلي روبرتو كارلوس قرر تجنب الحديث عن فريقه السابق، مفضلًا التطرق إلى أزمة العنصرية.

كارلوس ظهر كسفير للميرينجي في حدث "Just Eat" وانخرط في الحديث عن العديد من القضايا الرياضية الخاصة بالكرة الذهبية وكلاسيكو ريال وبرشلونة المقرر إقامته غدًا، السبت، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسبانني.

وقال كارلوس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية:"لن أتحدث عن الجانب الرياضي لريال مدريد، الأمر متروك لإميليو بوتراجينيو لأنه المختص بالرد نيابة عن النادي".

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وعن حال المنتخب البرازيلي:"لقد رفعنا سقف التوقعات عاليًا جدًا، في البرازيل ليس لدى الناس الكثير من الصبر، أعتقد أننا يمكننا الوصول إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى مع دوريفال جونيور واللاعبين الموجودين لدينا".

فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية الإثنين القادم:"سننتظر قليلًا، ولكن بالنظر إلى الموسم الذي قدمه، هناك احتمال كبير لتحقيقه الجائزة".

التعرض للعنصرية:"مررت بمواقف أسوأ بكثير من تجربة اللاعبين الحاليين، لكن هذا يحدث عندما تكون مثيرًا ومميزًا في اللعبة، ومن الأفضل وضع حد لكل هذه المشاكل داخل وخارج الملعب في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن المجيع من الاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف:"الناس تبحث عن عذر لإزعاج أولئك الذين يلعبون بشكل أفضل من البقية، لذلك عليك أن تكون قويًا جدًا من الناحية الذهبية لتحمل الضغوط".

وعن رأي لولا رئيس البرازيل عن اختيار اللاعبين بالمنتخب من داخل البلاد فقط:"لقد فزت بكأس العالم مع فريق مليء بلاعبين من أوروبا، هو له آراؤه الخاصة لأنه رئيس البلاد، ولكن الاختيار يجب أن يذهب إلى الأفضل بغض النظر عن أي شيء آخر".

إمكانية إطاحة لامين يامال بفينيسيوس جونيور ومبابي:"من الواضح أن ذلك لن يحدث هذا العام، لكنه لاعب يتطور كثيرًا، أشعر بسعادة كبيرة تجاه الشباب الذين يتمتعون بهذه الجودة، ولكن لكل شيء وقته".

وفي نهاية حديثه تطرق كارلوس إلى صعوبة التنبؤ بنتيجة كلاسيكو الغد بين ريال وبرشلونة، مبديًا سعادته بتحقيق حلم المهاجم البرازيلي إندريك بالانتقال إلى أوروبا وارتداء قميص النادي الملكي.