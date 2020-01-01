روبرتسون: ميسي؟ ليفربول لن يضمه والدوري الإنجليزي لا يريده

ليونيل ميسي يرحل عن برشلونة؟ روبرتسون لا يريده في الدوري الإنجليزي طالما لن ينضم إلى ليفربول

قال أندرو روبرتسون نجم نادي ليفربول إن ليونيل ميسي لن ينضم إلى صفوف الريدز كما أعلن النادي من قبل، مؤكدًا أن الجميع يتمناه ولكن ليس كل شيء نريده يتحقق.

ميسي كان قد أعلن التمرد هذا الأسبوع، برفض الانتظام في تدريبات برشلونة، تمهيداً للرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط 8/2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ولكن خورخي ميسي والد اللاعب، توجه مساء أمس الأربعاء إلى مدينة برشلونة من أجل الاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم الموقف، قبل أن يجتمع مع نجله اليوم.

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وبخصوص ذلك، قال روبرتسون إنه في حال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة فإنه لا يتمنى أن يقترب النجم الأرجنتيني من الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع مانشستر سيتي أو غيره.

وأضاف: "لعبت ضد ميسي مرتين وكانت هذه أصعب المباريات التي خضتها على الإطلاق، بالتأكيد سيساعد مانشستر سيتي لو تعاقدوا معه، وسيصبح من الصعب التغلب عليهم واللعب ضدهم"

وتابع: "ميسي تعزيز قوي للبريميرليج لكني لا أعتقد أن الدوري الإنجليزي في حاجة لهذا التعزيز، ليفربول أعلن من قبل أنه لن يتعاقد مع النجم الأرجنتيني نظرًا لصعوبة الأمر"

وأردف: "الجميع يريد ميسي، من لا يريده؟ هو إضافة لأي فريق، ولكن لا توجد فرصة لضمه بالنسبة لنا، لكنه لاعب مميز لأكون صادقًا"

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يذكر أن الأخبار قد سارت في اتجاه انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي، الأمر الذي كان منتظرًا من جميع متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز كأكبر صفقة في تاريخ البطولة.