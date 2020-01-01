روبرتسون: فان دايك في جيبي الخلفي وأنا أفضل من صلاح

لم أخف منه..

ادّعى أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، أن زميله فيرجيل فان دايك كان في جيبه الخلفي عندما التقيا منذ ست سنوات قبل أن يجمع الريدز شملهما.

روبرتسون أمضى موسم 2013-2014 في فريق دندي سيتي الاسكتلندي، في الوقت الذي كان فيه فان دايك في كبير اسكتلندا، سيلتيك.

والتقى اللاعبان من قبل في 3 مناسبات، انتصر فيهما فان دايك في مرتين، بينما تعادلا في مرة واحدة في جلاسكو تحديدًا.

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I won the ball, had him in my back pocket all game!! https://t.co/WwHiuPCtIw — Andy Robertson (@andrewrobertso5) March 19, 2020

ومع ذلك، قال روبرتسون مازحًا أن خلال التنافس بينهما كانت الغلبة له وأنه سيطر تمامًا على الدولي الهولندي وكان في "جيبه الخلفي".

على تويتر، قام أحد المغردين بنشر صورة روبرتسون وفان دايك وهما خصمان ويسأل من سيطر على الكرة في النهاية؟ لتكون إجابة الدولي الاسكتلندني أن فان دايك كان تحت السيطرة وخضع له تمامًا.

كما واصل روبرتسون المزاح وهذه المرة كان الضحية محمد صلاح، حيث قال أنه يمتلك قدم يسرى أقوى من تلك التي يمتلكها الدولي المصري ويؤمن بأن صلاح نفسه سيقر بذلك.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز متوقف بسبب فيروس كورونا، مع وجود الجميع في حالة انعزال في المنازل، مما يبرر النشاط الملحوظ لأغلب نجوم كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.