روبرتسون: فان دايك في جيبي الخلفي وأنا أفضل من صلاح

ادّعى أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، أن زميله فيرجيل فان دايك كان في جيبه الخلفي عندما التقيا منذ ست سنوات قبل أن يجمع الريدز شملهما.

روبرتسون أمضى موسم 2013-2014 في فريق دندي سيتي الاسكتلندي، في الوقت الذي كان فيه فان دايك في كبير اسكتلندا، سيلتيك.

والتقى اللاعبان من قبل في 3 مناسبات، انتصر فيهما فان دايك في مرتين، بينما تعادلا في مرة واحدة في جلاسكو تحديدًا.

I won the ball, had him in my back pocket all game!! https://t.co/WwHiuPCtIw