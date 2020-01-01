روبرتسون: سنحتفل بالبريميرليج رغم فيروس كورونا

هل فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ روبرتسون يجيب

قال أندرو روبرتسون نجم نادي ليفربول إن لاعبي الفريق لا يفكرون في مسألة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مدرجات خاوية.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن تلقي الضوء الأخضر لاستكمال البريميرليج في السابع عشر من يونيو المقبل بعد توقف أكثر من 3 أشهر.

ومن المقرر عقد اجتماع اليوم الخميس لتأكيد استئناف الدوري الممتاز الشهر المقبل، وبخصوص ذلك، يعترف روبرتسون بأنه كان يشعر بالقلق من عدم استكمال الموسم.

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وقال الظهير الأيسر للريدز إنه بمجرد تحديد موعد استئناف البطولة يجب أن يفكر هو وزملاؤه فقط في تحقيق النقاط التي ستحسم لهم اللقب.

وأضاف: "لقد مر 30 عامًا على هذا النادي دون أن يحقق لقب الدوري، وفي الوقت الذي انتظر فيه المشجعون الاحتفال على بعد 9 أسابيع فقط حدث ما حدث"

وتابع: "توقفنا نحو 3 أشهر أشهر، ولكننا سنعود إلى المنافسات، سنعود مرة أخرى ونستعيد النسق من جديد، ونأمل أن نتمكن من الفوز في المباريات التي تحسم لنا اللقب رسميًا وهذا هو هدفنا الآن"

وأردف: "بالطبع الجميع يتحدث عن صعوبة رفع اللقب والاحتفال به خلف أبواب مغلقة دون مشاركة الجماهير، ولكننا نركز فقط على إنجاز المهمة الآن"

وأكمل: "سنحتفل باللقب رغم كل ذلك في حال حققناه، آمل أن نتمكن من الاحتفال باللقب فورًا بعد إنجاز المهمة، ولكن إن لم يحدث ذلك فإنه سيأتي علينا وقت لنحتفل"

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يذكر أن ليفربول يحتاج فقط إلى 6 نقاط من أصل 9 مباريات متبقية من أجل حسم اللقب بشكل رسمي وكسر سلسلة نحس استمرت 30 عامًا.