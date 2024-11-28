روبرتسون: لقطة الجزاء "ناعمة" وقمت بها لأن كيليهر كان يشعر بالملل أمام ريال مدريد!

النجم الاسكتلندي يسخر من عدم تعرض زميله لأي هجمات

بعد الليلة السعيدة التي قضاها ليفربول على ملعب أنفيلد أمام ريال مدريد، خرج أندي روبرتسون ظهير الريدز، للسخرية من تسببه في ركلة جزاء كادت أن تحول مسار المباراة تمامًا.

ليفربول كان متقدمًا بهدف دون رد، ليحصل ريال على ركلة جزاء تسبب فيها روبرتسون بعد عرقلته لوكاس فاسكيز في الدقيقة 60، ولكن الفرنسي كيليان مبابي أضاعها بعد تصدي رائع من الحارس الأيرلندي كويمين كيليهر.

وقال روبرتسون في تصريحات مع شبكة "CBS Sports":"كويمين كان يشعر بالملل لذلك قررت أن أعطيه أي شيء ليفعله، ولحسن الحظ أنه كان في الموعد وتصدى للركلة".

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وعن مدى صحة الركلة:"التدخل لم يكن كبيرًا، ولكني رفعت قدمي شيئًا ما عن الأرض، كانت لقطة ناعمة نوعًا ما وكان من الواضح أن الحكم حسبها ولن يتراجع عنها".

يذكر أن انتصار ليفربول جعله يواصل احتلاله المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأبطال بـ15 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر و3 عن برشلونة، بينما يأتي ريال مدريد بالمركز الرابع والعشرين بـ6 نقاط.