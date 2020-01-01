روبرتسون: الحلم يقترب وهكذا سنقصي أتلتيكو مدريد

رسائل القلب الشجاع لمشجعي ليفربول قبل صدام الهنود الحمر

بعث ظهير ليفربول الأيسر أندي روبرتسون أنباء سارة لمشجعي النادي، قبل استضافة أتلتيكو مدريد في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال في حديثه مع الصحفيين "أشعر أن كاحلي بحالة جيدة منذ العطلة الشتوية، لكني شعرت يوم الجمعة بشيء ما في الركبة، وكنت أعتقد أنني على ما يرام، لكني لم أشارك كإجراء احترازي وليحصل ميلنر على رجل المباراة –كونه شارك كظهير أيسر-".

وأضاف "لا نركز سوى في مباراتنا مع أتلتيكو مدريد، ولا تلتفت لما يجري مع مانشستر سيتي، ما يهمنا الفوز على أتلتيكو، نعرف أنها مباراة تكون أولا لا تكون، ونأمل أن نحقق هدفنا".

المزيد من الفرق

وفي رده على سؤال عما ينبغي القيام به، لتخطي الأتلتي، قال "نعلم جيدًا أننا لم نسدد كرة واحدة على المرمى في مدريد، لذلك إذا فعلنا ذلك مرة أخرى لن نتأهل، علينا أن نستحوذ على مجريات الأمور كما نفعل، بالإضافة إلى ذلك نخلق الكثير من الفرص، بجانب الحفاظ على نظافة الشباك لتبقى لدينا الأفضلية".

وتابع "عندما تأتي لنا الفرص، يجب أن نستثمرها لأننا خسرنا 1-0 في الذهاب، وبوجه عام، ليفربول يحتاج تقديم مباراة مثالية".

وعن الدعم الجماهيري، قال "دائمًا يصنعون فرقًا كبيرًا، ولهم تأثير كبير علينا، وهذا أمر مفروغ منه. ومن أجل الجماهير نحتاج أن نكون جميعًا على استعداد 100%، وآمل أن تكون بدايتنا سريعة لنكمل بالدعم الجماهيري".

وفيما يخص انتصار مانشستر يونايتد على سيتي، قال "شاهدته والنتيجة كانت جيدة ولصالحنا، كان من الجيد مشاهدتها، مع العلم أننا تقدمنا في عطلة نهاية الأسبوع خطوة نحو اللقب، وخطوة بخطوة يقترب حلمنا جميعًا، لقد اقتربنا من إنهاء 30 عامًا من الانتظار".

وختم حديثه "دوري الأبطال منافسة تُحسم بالضربة القاضية، وإن لم تكن في أفضل حالاتك، فسوف تودع البطولة، علينا أن نفكر في الإيجابيات وتقديم أفضل ما لدينا، وإذا لعبنا بالطريقة المعروفة عن ليفربول، فسوف نتجنب أشياء كثيرة".

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين نظيفين لاستكمال حملة الدفاع عن لقبه، أو رد هزيمة الذهاب للتمسك بأمل الصعود بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية.