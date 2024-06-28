روايات متضاربة عن السبب .. حارس صربيا يتورط في مشاجرة داخل حانة باليورو!

منتخب صربيا ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات

زعمت تقارير صحفية، أن فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس مرمى منتخب صربيا، تورط في مشاجرة مع مشجع في إحدى الحانات بمدينة ميونخ الألمانية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في "يورو 2024".

ولم يشارك سافيتش (27 عامًا)، في أي مباراة مع منتخب صربيا خلال منافسات اليورو، التي ودعها من دور المجموعات، بعدما حصد نقطتين فقط من التعادل مع سلوفينيا والدنمارك والهزيمة أمام إنجلترا.

وقالت صحيفة "تليجراف"، إن ميلينكوفيتش سافيتش ذهب إلى حانة في ميونخ يرتادها الجمهور الصرب خلال يوم حر عشية مباراة الدنمارك، ودخل في شجار مع أحد المشجعين، الذي تساءل عن سبب عدم تواجده مع زملائه في الفريق للتحضير للمباراة.

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وأضافت: "تصاعدت حدة التوتر عندما قام الحارس الصربي بسب المشجع، قبل أن يقترب منه ويوجه له لكمة، ثم تدخل أمن الحانة وبعدها تدخل المالك أيضًا وفصل بين الطرفين لتنتهي الأزمة".

وأشارت "تليجراف"، إلى أنها تواصلت مع صاحب الحانة، الذي أعطى رواية مختلفة قليلا، قائلًا: "جاء فانيا إلى الحانة، لكن الأمن عند المدخل لم يتعرف عليه ولم يرغبوا في السماح له بالدخول لأنه كان يرتدي زيًا يحمل العلم الوطني. مما أثار غضبه واندلع القتال".

ونقلت الصحيفة عن مالك الحانة، قوله "سرعان ما تدخلت وأمسكت بيد الحارس الصربي وطلبت منه أن يدخل معي، لكنه رفض. حدث كل شيء في حديقة البار ولم أسمع ما دار بينه وبين فرد الأمن، لكنني سعيد لأننا تمكنا في النهاية من حل الأزمة قبل أن تتصاعد".