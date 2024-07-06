رهان رونالدو يورط لينيكر في زجاجة خمر غالية بعد تعليقه الجنسي

رونالدو يورط لينيكر في هدية باهظة الثمن...

تورط المحلل الرياضي الإنجليزي جاري لينيكر، في هدية باهظة الثمن بعد خسارة رهان مع أصدقائه عبر شاشة شبكة "بي بي سي" البريطانية، أثناء مباراة البرتغال وفرنسا.

البرتغال ودعت اليورو أمس، الجمعة، بالخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف، حيث سجل رونالدو ركلته بنجاح بينما أهدر جواو فيليكس ركلة تسببت في خروج بلاده.

وكشف نقاد الشبكة البريطانية، أنهم كانوا يتراهنون فيما بينهم إذا كان رونالدو، سيرتك إحدى الركلات الحرة، لزميله برونو فيرنانديش، أم ينفذها بنفسه، وفي النهاية خسر لينيكر الرهان، بعدما سدد صاروخ ماديرا الركلة.

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وقال لينيكر، خلال تغطية "بي بي سي" للمباراة: "لقد تراهنت مع فيرديناند، على زجاجة غالية من الخمر، وأخبرتهم أن برونو هو من سينفذ تلك الركلة".

بينما رد عليه فيرديناند: "السبب أن رونالدو، أخبرني قبل اللقاء أنه سيعطي الكرة لبرونو، لذا أنت مدين لي بزجاجة كبيرة باهظة الثمن".

وكان المحلل الإنجليزي، قد سخر من رونالدو، بمزحة جنسية في نفس التغطية أثناء حصول اللاعب البرتغالي، على تدليك لساقيه قبل انطلاق الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.