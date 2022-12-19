رهان خطير .. قرار حاسم من إدارة الاتحاد بشأن عقود الأجانب

الاتحاد يمتلك مجموعة من الأجانب المميزين

Shahid

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد لقرار حاسم بشأن عقود اللاعبين الأجانب التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

الادارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي قررت تأجيل البت في مصير تلك العقود لوقت آخر، وتحديدًا حتى تتسلم التقرير الفني من المدرب نونو سانتو بنهاية الموسم لتفتح باب المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب باستمرارهم مع الفريق.

القرار يُمثل رهانًا خطيرًا لأن ستة لاعبين من أجانب الاتحاد يدخلون الفترة الحرة في العقد بدءًا من يناير القادم مما يتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للنادي السعودي.

هؤلاء الستة هم عبد الرزاق حمدالله وأحمد حجازي ومارسيلو جروهي وإيجور كورونادو وبرونو هنريكي وهيلدر كوستا، فيما يستمر عقدي رومارينيو وطارق حامد لمدة أطول.

الرياضية أشارت إلى أن الاتحاد يمتلك بندًا في عقد كورونادو يُتيح تجديد العقد لموسم إضافي، فيما كانت قد توصلت لاتفاق كامل حول المدة والراتب لتجديد عقد المدافع المصري.

Shahid