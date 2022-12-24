رميًا بالرصاص.. مهاجم بالدوري الفرنسي يلقى حتفه بشكل صادم!

مأساة أخرى استيقظت عليها الكرة الفرنسية

في مأساة هزت كرة القدم الفرنسية في عطلات أعياد الميلاد، أعلن نادي الدرجة الرابعة الفرنسي أوبان بشكل صادم مقتل لاعب الوسط عادل سانتانا ميندي البالغ من العمر 22 عامًا ضربًا بالرصاص ليلة الجمعة في مارسيليا.

يؤكد موقع "جيت فرينش فوتبول" أ، المهاجم الشاب قُتل برصاصة في الليلة التي سبقت ليلة عيد الميلاد.

وقد لعب الشاب بشكل أساسي كمهاجم مع فريقه وكان نتاجًا لأكاديمية مارسيليا للشباب، لعب ميندي أيضًا خارج فرنسا في نادي سانت جوليا الأندوري، وفي فرنسا لم يمثل أوبان فقط بل لعب لماريناني جينياك كوت بلو.

انضم إلى أوبان الصيف الماضي ولعب معهم 11 مباراة في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي هذا الموسم.

وفي بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصدره النادي: "سيترك ميندي فراغًا كبيرًا وسيبقى إلى الأبد واحدًا منا، كل أحاسيسنا وتعازينا لعائلته".