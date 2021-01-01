رمضان صبحي يُوضح حقيقة تصريحاته مع رامز جلال عن الأهلي

نجم بيراميدز كان قد أبدى رغبته بالعودة لناديه

أوضح رمضان صبحي نجم هجوم بيراميدز حقيقة تصريحاته التي أطلقها حين حل ضيفًا على برنامج المقالب "رامز عقله طار" وأبدى خلالها رغبته بالعودة إلى النادي الأهلي.

مقدم البرنامج "رامز جلال" كان قد سأل رمضان في ختام الحلقة إن كان مازال يُشجع الأهلي ويرغب بالعودة إلى صفوفه، فأجابه "مازلت أهلاوي، أريد العودة طبعًا لكن بموافقة بيراميدز".

اقرأ أيضًا | الحضري، مصطفى محمد ونجوم غادروا مصر ولم تستطع أنديتهم تعويضهم

وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري، ورغم معارضة جُل جماهير الأهلي لعودة اللاعب وتصريحاته إلا أنها فيما يبدو أثارت غضب المسؤولين في بيراميدز مما دعا اللاعب لإيضاحها عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

رمضان نفى تمامًا تفكيره بالرحيل عن ناديه سواء في المستقبل القريب أو البعيد، مشددًا على سعادته داخله وتركيزه على الوصول لأبعد نقطة في بطولات الموسم الجاري وتعزيز تواجده في المنتخب المصري الأول والأولمبي.

وأضاف رمضان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "لست مندهشًا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز، والتي بالعكس تمامًا تمت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

يُذكر أن رمضان صبحي أحد خريجي قطاع الناشئين في الأهلي، وقد غادره للدوري الإنجليزي صيف 2015 لكن النادي أعاده بالإعارة في يناير 2018، وقد اختار اللاعب في صيف 2020 الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز الذي قدم له عرضًا ماليًا ضخمًا للغاية.