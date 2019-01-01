رمضان صبحي يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة

رمضان صبحي يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية ويكتفي بتدريبات لياقة خفيفة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اكتفى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الصالة الرياضية على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد خوض مباراة ودية أمام نادي البلاستيك مساء أمس والتي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وسجل أهداف الأهلي في هذه المواجهة المهاجم المغربي وليد أزارو الذي سجل هدفين، وصالح جمعة ومروان محسن بهدف لكل منهما.

وخلال التدريبات لم يشارك رمضان صبحي في المران الجماعي بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، واكتفى ببعض تدريبات اللياقة الخفيفة في الصالة الرياضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب.

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بينما سينهي الأهلي مواجهاته في الدوري في مباراة القمة أمام الزمالك في الثلاثين من الشهر الجاري على الملعب ذاته.