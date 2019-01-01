رمضان صبحي يغيب عن مواجهة الداخلية

للإيقاف إثر الإنذار الثالث..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يغيب رمضان صبحي نجم النادي الأهلي عن المباراة المقبلة للفريق ضد الداخلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك إثر حصوله على الإنذار الثالث، في الدقيقة 66 من مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي.

وفاز الأهلي بتلك المباراة بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقيقة 49، ليرفع رصيد الشياطين الحمر إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أكثر من الأهلي.

في الوقت ذاته يبعد حامل اللقب عن الزمالك المتصدر بـ6 نقاط حيث يتساوى الطرفان في عدد المباريات بـ19 مباراة لعبها كل منهما.

يذكر أن صبحي كان قد عاد إلى الأهلي في يناير الحالي ليقطع رحلة احترافه في إنجلترا.