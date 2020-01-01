رمضان صبحي يخضع لفحص جديد للاطمئنان على إصابته

رمضان يؤدي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خضوع اللاعب رمضان صبحي، لاعب الفريق، لأشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته.

وكان رمضان قد تعرض لإصابة منتصف ديسمبر أثناء مشاركته في تدريبات الفريق ما تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية، وتم التأكد حينها من معاناة اللاعب من مزق في العضلة.

طبيب الأهلي أكد أن رمضان يؤدي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية في برنامج تجهيز اللاعب.

واضاف أن اللاعب يتدرب حاليًا في "الجيم" بشكل يومي قبل إجرائه أشعة جديدة في اليومين المقبلين؛ للاطمئنان على المزق الذي يعاني منه في العضة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي «إف سي مصر» الأحد المقبل في الجولة الـ12 من منافسات الدوري العام، حيث يعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

حسن حمدي: حسني مبارك تدخل لإعادة الحضري للأهلي.. ورفضت احترامًا للمباديء

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق نادي إف سي مصر استعدادًا لمواجهة الفريقين الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من مباريات الدوري العام.

يُذكر أن النادي الأهلي يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 27 نقطة جمعهم من 9 مباريات.