رمضان صبحي على رأس قائمة الأهلي لمباراة المصري

القائمة ضمت كذلك مصطفى شوبير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة مارتين لاسارتي قائمة الفريق التي ستواجه المصري البورسعيدي مساء غدٍ الخميس، وقد تضمنت وجود رمضان صبحي.

ويعيش الفريق الأحمر أزمة هائلة على صعيد اللاعبين الغائبين عن المباراة سواء للإصابة مثل سعد سمير ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسام عاشور وكريم نيدفيد وشريف إكرامي، أو للإيقاف مثل عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن.

وشهدت القائمة وجود حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير لتعويض غياب الثنائي إكرامي والشناوي، فيما كان الخبر السعيد هو تواجد رمضان صبحي بعد شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباراة خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري بهدف دون رد.

ولن يلعب وليد سليمان مباراة الغد على استاد المكس رغم عودته من ألمانيا وانتظامه في التدريبات الجماعية مع زملائه اليوم الأربعاء، إذ يُفضل لاسارتي فيما يبدو منحه المزيد من الوقت لاستعادة حساسية اللعب.

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وضمت قائمة بطل القرن في أفريقيا الأسماء التالية: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي وعربي بدر.

يُذكر أن مواجهة المصري يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراع الأهلي على لقب الدوري المصري، إذ يتصدر بيراميدز البطولة حاليًا بـ65 نقطة من 29 مباراة يليه الزمالك بـ60 نقطة من 27 مباراة ثم الأهلي صاحب الـ58 نقطة من 26 لقاء.